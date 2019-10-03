У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

Генеральная прокуратура сконцентрировала в СБУ расследования уголовных производств по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генеральная прокуратура направила уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции. Кроме того, эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений.

Напоминаем, что Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на одесского общественного активиста Сергея Стерненка, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлено в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждение его имущества также продолжается досудебное расследование.

Однако, по факту нанесения Сергею Стерненку телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено и обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлено в Приморский районный суд Одессы.

Нападения на Сергея Стерненка также должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.