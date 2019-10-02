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В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

Вчера, 17:44 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 января 2020 года коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для населения до 1250,01 грн за Гкал.

Согласно проекту Киевтеплоэнерго, тариф на производство тепловой энергии для населения вырастет с 964,19 грн за Гкал до 1250,01 грн (+29,64%), для религиозных организаций с 985,02 грн до 1408,95 грн  (+43,04%), для бюджетных учреждений с 984,67 грн до 1155,35 грн (+17,33%) и для других потребителей - с 984,12 грн до 1168,99 грн (+18,79%).

В Киевтеплоэнерго объясняют повышение актуализацией годового плана по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Кроме того в структуру тарифов включены расходы на обеспечение аварийного 10-дневного  запаса мазута, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Еще один фактор, повлиявший на пересчет тарифов, - компенсация убытков ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепла, начиная с ноября 2018 года. В тарифах также учтена ожидаемая стоимость газа на 2020 год: на 10 сентября прогнозная стоимость составляла 7189,48 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости услуг транспортировки и распределения) .

Проект был опубликован 12 сентября и прошел публичные обсуждения 29 сентября.


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В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня