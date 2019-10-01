В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

Утром 8 октября на автодороге «Херсон - Николаев» вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей ТОYОТА и Lexus.

В результате ДТП в автомобиле ТОYОТА погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении города Николаев.

С места происшествия водитель Lexus был госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц».

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.