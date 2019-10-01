Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по паратриатлону завершила кубок мира по паратриатлону, что на выходных прошел в турецкой Алании с 1 золотой и 1 серебряной наградами. Об этом сообщает пресс-центр Национального паралимпийского комитета .

Золотой медалью завершила сезон-2019 Алиса Колпакчи (класс PTS5, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), которая с трудом преодолела плавание, но уже на велоэтапе заняла лидирующую позицию и удержала ее до самого финиша. Украинка преодолела дистанцию ​​за 1:16:58. Ближайшая соперница, россиянка Анна Бычкова, отстала почти на три минуты.

Это уже вторая золотая награда Алисы в соревновательном сезоне-2019. Кроме двух золотых медалей, в активе спортсменки еще по одной серебряной и бронзовой награде.

Украинцы Анатолий Вафоломеев (класс PTVI B1, тотально незрячие спортсмены) и его гайд Роман Король начали набирать обороты с самого велоэтапа и уступили в беге только более сильным и опытным соперникам - французам, при этом показав высокий результат за сезон 2019 - серебро. Результат дуэта - 1:04:52.