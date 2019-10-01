Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации полицейский наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.