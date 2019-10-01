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В Одессе прошел V международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Вчера, 11:41 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 по 6 октября 2019 года в Одессе проходил V международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы».

В рамках фестиваля одесситам и гостям города был представлен концерт «100 скрипок в Летнем театре Городского сада». Как сообщает пресс-служба городского совета, в концерте приняли участие скрипачи-виртуозы и лауреаты детских конкурсов.

6 октября музыкальный вечер открыли Евлалия и Ксения Ершовы, исполнившие танго в сопровождении симфонического оркестра Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного.

На сцене свое мастерство показали лауреаты международных конкурсов: Александра Чекаленко, Екатерина Юрченко, Кирилл Бендеров, Анастасия и Аврелий Сергеевы, преподаватели Наталья Мазепа, Георгий Соколов. 

В завершение концерта выступил Александр Поволоцкий (Израиль), исполнив авторскую композицию.


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