В Херсоне начальник обласной ГСЧС обвинен в растрате 235 тысяч гривень

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, что привело к растрате 235 тыс. гривень бюджетных средств.

По предварительной информации: в 2016 году начальник ГУ ДСНС Украины в Херсонской области заключил договор на закупку 83 720 литров бензина и 61 500 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн гривень.

Впоследствии он заключил дополнительное соглашение с изменениями к упомянутому договору, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоочередной стоимости.

Экспертизами установлено, что роста цен на закупленные товары в тот период времени не происходило. Таким образом, дополнительные соглашения были заключены безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства. Это привело к дополнительной уплате бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 000 грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

Начальника ГСЧС обвиняют в злоупотребление служебным положением и в случае доказательства вины чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан .