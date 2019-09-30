Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

4 октября в 7:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

На борту самолета находилось 8 человек, из них 7 человек экипажа и 1 один человек, сопровождавшей груз.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен спасателями на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолета 5 человек погибли.