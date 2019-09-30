Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

С 1 по 4 октября 2019 года в Париже проходит международная туристическая выставка «IFTM Top Resa».

На выставке представлены около 1700 компаний - представители турбизнеса, операторы, перевозчики, агентства из разных стран и континентов.

Одесса в этом году впервые представлена на данной выставке.

Основная цель участия в «IFTM Top Resa» - популяризация Одессы как привлекательной дестинации, города круглогодичного посещения, расширение сотрудничества с другими странами и городами.