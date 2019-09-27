На пляже в Одессе ночью горел кафе-ресторан АVА.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, информацию о возгорании ресторана в городе Одесса на пляже «Ланжерон» спасатели получили 3 октября в 00:50.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит навес летней площадки и частично крыша кафе-ресторана «АVА» на площади 20 кв. м.

Пожар локализован в 1:17 и в 1:51 ликвидирован. Причина пожара и ущерб — устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.