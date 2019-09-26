В Одесской области руководители нацполиции и пограничников вымогали деньги у подчиненных

В Одесской области задержаны руководители структурных подразделений Нацполиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных.

Как сообщает пресс-служба СБУ, начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской области заставлял 12 своих подчиненных систематически платить «дань».

«Такса» капитана составляла 1000 гривен за смену и дополнительно по 100 долларов США с каждого полицейского, которые они «зарабатывали» на сокрытии админнарушений, в частности проезде грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и выявлению лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег с подчиненных в помещени дежурной части райотдела полиции. Руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также вымогал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей.

За игнорирование этих фактов злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.