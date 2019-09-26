Сильный ветер оставил без электроэнергии сотни населенных пунктов по всей Украине

На всей территории Украины ы ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях.

Наиболее от непогоды пострадала Львовская область, где порывы ветра оставили без электроэнергии более 50 населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская - 8.

В Киеве порывы ветра достигали 25 м/с.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



