В Одессе вандалы повредили фонтан на проспекте Академика Глушко

В Одессе неизвестные вандалы повредили фонтан на проспекте Академика Глушко - на фотовидно что оторваны плиты и повреждено покрытие.

30 сентября 2019 года, в ходе планового осмотра объектов, находящихся на балансе одесского КП «Сервисный центр», был зафиксирован акт вандализма.

Как сообщает пресс-служба городского совета, неизвестные оторвали и отнесли в сторону две гранитные плиты – отделка фонтана. Еще несколько плит, которые, вероятно, не смогли полностью снять, подорвали от основания.

Специалисты участка по текущему обслуживанию фонтанов КП «Сервисный центр» выполнили работы по восстановлению плиточного покрытия фонтана.