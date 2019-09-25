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В Киеве 1 октября ожидаются сильные порывы ветра

Вчера, 18:04 citynews.net.ua | Напечатать

Ночью и утром 1 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.


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