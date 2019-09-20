В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку - 1 погибший и 2 раненых

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием сотрудника полиции охраны, которая произошла на остановке общественного транспорта в городе Бровары Киевской области.

Выехавшие на место происшествия следователи ГБР, задержали водителя автомобиля который совершил наезд на остановку общественного транспорта. Задержанный оказался служащим взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области.

Как сообщает ГБР, работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки «Опель». Проезжая по улице Киевской в городе Бровары, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста — от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о сообщении милиционеру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.