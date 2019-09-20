В Киеве школьница сообщила о заминировании моста Метро. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Вчера, 25 сентября, после обеда в полицию Деснянского района Киева поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании моста Метро.

Специалисты проверили мост. Взрывчатки или других опасных предметов обнаружено не было.

Полиция установила личность звонившего. Ним оказалась ученица третьего класса, которая объяснила свой поступок тем, что видела подобное событие в новостях и решила пошутить.