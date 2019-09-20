В киевском Институте рака больным продавали бесплатные лекарства

Заведующему отделением и врачу-онкологу Института рака следователи полиции Киева сообщили о подозрении за требование оплаты медикаментов, которые предоставляются пациентам бесплатно.

Следователи киевской полиции задокументировали противоправную деятельность двух сотрудников Национального института рака.

«Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таких случаев. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18000 гривен», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому.