ГБР занялось львовскими таможенниками, пропустившими жену Князева с 650 тысячами евро через границу

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ДФС.

Это способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 000 евро через государственную границу Украины.

Правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе «Hrebenne - Рава-Русская» - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 000 евро. К этому упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска.

Среди задержанных - бывшая жена руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева. который вчера подал в отставку.

Пограничникам вменяют служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.