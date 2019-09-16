Под Киевом в масштабной аварии столкнулись 9 автомобилей

На окружной Броварской дороге в ДТП попали девять авто. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в 1:00 ночи в селе Княжичи загорелись торфянники. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.

Фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре автомобиля.

Это ДТП произошло в направлении с. Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших.

Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.