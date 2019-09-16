В Одессе собираются праздновать День Благодарения

В Одессе 28 сентября 2019 года в Городском саду (Ротонда) пройдет общегородское мероприятие – День Благодарения.

Начало – в 15:00.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, для гостей праздника подготовили концерт с участием хоровых и музыкальных коллективов Одессы и области, выставки, выступления спортсменов и сладкие угощения.

Для маленьких гостей - насыщенная детская программа с разнообразными мастер-классами, в том числе по аквагриму, аппликациям и скрапбукингу, спортивные игры и другие развлечения.

Мероприятие проводится в рамках празднования всеукраинского Дня Благодарения - праздника с длительной историей, который отмечается во многих странах мира и в основном связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главная цель - поблагодарить Бога за урожай и помощь в выращивании урожая и по все достижения нации в течение года.

Организатор праздника - общественная организация «Україна це – Я».