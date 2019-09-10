20 сентября в Киеве началась новая «эпидемия минирований»

Как сообщает полиция Киева, по электронной почте поступают десятки сообщений о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и других объектов.

Сообщения о минировании уже третий день поступают на электронный адрес Нацполиции.

При этом, в СМИ появился перечень адресов и объектов, которые были заявлены в сообщении. Сообщается о бомбах в жилых домах на проспекте Генерала Ватутина, 3а, улице Привокзальная, 2а, переулке Богдана Хмельницкого, 4, переулке Яновского, 4б, улице Кемеровская, 67, улице Антоновича, 66, улице Кудряшова, 15, улице Боголюбова, 31, улице Пчелки, 5, на Московской площади, 3, улице Николая Закревского, 95а, переулке Ахтырский, 4, проспекте Победы, 67, улице Марины Расковой, 19.

Также по данным СМИ, в сообщении заявлены киевские роддомы (№ 1, № 2, № 3, № 5, № 6), городские клинические больницы № 4 и № 5 и Онкологический центр городская клиническая больница № 11. Детсады — «Планета детства», Baby Star, «Аристотель», «Монтессори», «Орленок», «Осокорки», «Подснежники», «Лесной звоночек», «Радуга», «Ромашка», «Гроно».

Также сообщено про «минирование» торговых цетров Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Проспект, Караван, Метрополис, Квадрат, Аркадия, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, Атмосфера, Променада и Украина.

Вчера, 19 сентября в Нацполицию также поступали сообщения о минировании. Всего сообщали о минировании:

11 детских садов

8 медицинских учреждений

20 жилых домов

1 столичного моста

1 дипломатического и 7 госучреждений

22 ТРЦ

Напомним - в июне 2019 года подобный информационный террор уже проводился в отношении украинских полицейских. Тогда с российских электронных адресов также массово рассылались сообщения о минировании различных объектов по всей Украине.