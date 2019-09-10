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Чиновники Авакова нанесли ущерб бюджету на 1,2 млн гривень и подделывали документы

Сегодня, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

Чиновники Государственного предприятия Министерства внутренних дел Украины нанесли ущерб государству на 1,2 млн гривень.

Следователи ГБР установили, что из-за неуплаты налогов на сумму 1,2 млн гривень в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на помещение государственного предприятия, которое относится к сфере управления МВД Украины. В свою очередь должностные лица госпредприятия использовали поддельное решение одного из судов города Днепр для снятия налогового залога с помещения и дальнейшей его продажи.
В результате таких действий незаконное отчуждение арестованного помещения причинило государству материальный ущерб на сумму 1,2 млн гривень.

Следователями ГБР проведены санкционированные обыски у субъектов, осуществляющих реализацию имущества, нотариуса и государственного регистратора и изъяты документы, касающиеся незаконного отчуждения арестованной недвижимости.
Правоохранители квалифицируют это преступление как превышение полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины), растрата, отчуждение, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест (1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, лицам, совершившим указанные преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 


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Чиновники Авакова нанесли ущерб бюджету на 1,2 млн гривень и подделывали документы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня