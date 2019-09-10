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В Одессе открывается Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest

Сегодня, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

 С 20 по 22 сентября 2019 года Одессе в 19-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest. События в рамках фестиваля стартовали в Одессе еще 19 сентября - с открытия выставки в память о Юрии Кузнецове, основателе Odessa JazzFest и концерта-импровизация «Синергия Востока и Запада».

Выставка знаковых афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих о творческом пути талантливого композитора, блестящего пианиста-импровизатора, основателя Odessa JazzFest Юрия Кузнецова продолжится в Арт-галерее Летнего театра.

Концерт откроет сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band, зрители услышат фьюжн — трио французского гитариста Greg Lamy, трио из Люксембурга DOCK IN ABSOLUTE, дуэт знаменитого итальянского пианиста Giovanni Mirabassi и французской певицы Sarah Lancman, трио из Австрии Mario Rom’s Interzone, греческий джаз и многое другое.

Также программой Odessa JazzFest предусмотрено проведение в Летнем театре концерта «Дети играют джаз», участниками которого станут юные джазмены со всей Украины.

Музыкальный праздник пройдет при поддержке Одесского городского совета.

Программа Odessa JazzFest:

  • 19 сентября:
    16:00 - выставка памяти Юрия Кузнецова, основателя Odessa JazzFest (Арт-галерея Летнего театра #Artodessa). Вход свободный;
    19:00 - специальное событие: концерт-импровизация «Синергия Востока и Запада» (Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33). Вход по регистрации, количество мест ограничено.
  • 20 сентября:
    19:00 - OPEN AIR концерт. Открытие фестиваля (Летний театр, Горсад).
    Вручение IV музыкальной премии имени Юрия Кузнецова и выступление лауреатов:
    Wojtek Pilichowski (Польша) & Klaipeda jazz band (Польша – Литва);
    Erkan Oğur Anatolian Blues (Турция);
    Rockoko (Украина, Львов);
    Алексей Петухов & Анна Ткач (Украина, Одесса);
    Александр Раков (Австралия);
    Анастасия Павлишина и группа AeroplaN (Украина, Одесса);
    Anastasia Bukina Group (Украина, Одесса).
    21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).
  • 21 сентября:
    14:00 - Концерт «Дети играют джаз» (Летний театр, Горсад). Вход свободный.
    18:00 - Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15):
    Hans Lüdemann's Trio Ivoire (Германия – Мали);
    Mario Rom' Interzone (Австрия);
    Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi (Франция – Италия).
    21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович» ул. Леха Качинского, 12).
  • 22 сентября:
    18:00 - Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15:)
    Christos Rafalides & Petros Klampanis (Греция);
    Dock in Absolute (Люксембург);
    Greg Lamy Тrio (Люксембург – Франция);
    21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).

До 2011 года международный джазовый фестиваль в Одессе проводился под названием «Джаз-карнавал в Одессе». После 10 лет проведения концепция фестиваля изменилась, и с 2011 года он проходит как Odessa JazzFest. За десятилетие проведения «Джаз-карнавала» на его сцене выступили музыканты из Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.


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