В Одессе открывается Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest

С 20 по 22 сентября 2019 года Одессе в 19-й раз пройдет Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest. События в рамках фестиваля стартовали в Одессе еще 19 сентября - с открытия выставки в память о Юрии Кузнецове, основателе Odessa JazzFest и концерта-импровизация «Синергия Востока и Запада».

Выставка знаковых афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих о творческом пути талантливого композитора, блестящего пианиста-импровизатора, основателя Odessa JazzFest Юрия Кузнецова продолжится в Арт-галерее Летнего театра.

Концерт откроет сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band, зрители услышат фьюжн — трио французского гитариста Greg Lamy, трио из Люксембурга DOCK IN ABSOLUTE, дуэт знаменитого итальянского пианиста Giovanni Mirabassi и французской певицы Sarah Lancman, трио из Австрии Mario Rom’s Interzone, греческий джаз и многое другое.

Также программой Odessa JazzFest предусмотрено проведение в Летнем театре концерта «Дети играют джаз», участниками которого станут юные джазмены со всей Украины.

Музыкальный праздник пройдет при поддержке Одесского городского совета.

Программа Odessa JazzFest:

19 сентября:

16:00 - выставка памяти Юрия Кузнецова, основателя Odessa JazzFest (Арт-галерея Летнего театра #Artodessa). Вход свободный;

19:00 - специальное событие: концерт-импровизация «Синергия Востока и Запада» (Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33). Вход по регистрации, количество мест ограничено.

16:00 - выставка памяти Юрия Кузнецова, основателя Odessa JazzFest (Арт-галерея Летнего театра #Artodessa). Вход свободный; 19:00 - специальное событие: концерт-импровизация «Синергия Востока и Запада» (Urban Music Hall (ул. Ришельевская, 33). Вход по регистрации, количество мест ограничено. 20 сентября:

19:00 - OPEN AIR концерт. Открытие фестиваля (Летний театр, Горсад).

Вручение IV музыкальной премии имени Юрия Кузнецова и выступление лауреатов:

Wojtek Pilichowski (Польша) & Klaipeda jazz band (Польша – Литва);

Erkan Oğur Anatolian Blues (Турция);

Rockoko (Украина, Львов);

Алексей Петухов & Анна Ткач (Украина, Одесса);

Александр Раков (Австралия);

Анастасия Павлишина и группа AeroplaN (Украина, Одесса);

Anastasia Bukina Group (Украина, Одесса).

21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).

19:00 - OPEN AIR концерт. Открытие фестиваля (Летний театр, Горсад). Вручение IV музыкальной премии имени Юрия Кузнецова и выступление лауреатов: Wojtek Pilichowski (Польша) & Klaipeda jazz band (Польша – Литва); Erkan Oğur Anatolian Blues (Турция); Rockoko (Украина, Львов); Алексей Петухов & Анна Ткач (Украина, Одесса); Александр Раков (Австралия); Анастасия Павлишина и группа AeroplaN (Украина, Одесса); Anastasia Bukina Group (Украина, Одесса). 21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12). 21 сентября:

14:00 - Концерт «Дети играют джаз» (Летний театр, Горсад). Вход свободный.

18:00 - Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15):

Hans Lüdemann's Trio Ivoire (Германия – Мали);

Mario Rom' Interzone (Австрия);

Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi (Франция – Италия).

21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович» ул. Леха Качинского, 12).

14:00 - Концерт «Дети играют джаз» (Летний театр, Горсад). Вход свободный. 18:00 - Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15): Hans Lüdemann's Trio Ivoire (Германия – Мали); Mario Rom' Interzone (Австрия); Sarah Lancman & Giovanni Mirabassi (Франция – Италия). 21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович» ул. Леха Качинского, 12). 22 сентября:

18:00 - Концерт в Одесской областной филармонии (ул. Бунина,15:)

Christos Rafalides & Petros Klampanis (Греция);

Dock in Absolute (Люксембург);

Greg Lamy Тrio (Люксембург – Франция);

21:30 - Джем-сейшн с участниками фестиваля (паблисити-бар «Ай лав ю, Петрович», ул. Леха Качинского, 12).

До 2011 года международный джазовый фестиваль в Одессе проводился под названием «Джаз-карнавал в Одессе». После 10 лет проведения концепция фестиваля изменилась, и с 2011 года он проходит как Odessa JazzFest. За десятилетие проведения «Джаз-карнавала» на его сцене выступили музыканты из Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.