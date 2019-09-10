В Одессе 53 ребенка отравились после завтрака в школьной столовой - пять человек до сих пор госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой.

По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении остаются 5 человек.