В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

Пожар в Луцком военном госпитале начался около 2:20 ночи 20 сентября. Первые бригады спасателей прибыли на место происшествия уже около 2:35.

К ликвидации пожара были привлечены все свободные бригады спасателей, а чуть позже им на помощь прибыли дополнительные наряды из Киверцев и Рожищ (пгт рядом с Луцком).

По словам очевидцев, возгорание началось одном из корпусов, который находится с медколледжом. Крыша вспыхнула за считанные минуты, огонь с деревянных перекрытий быстро распространился всей верхней частью здания.

Для эвакуации пациентов Луцкого военного гарнизонного госпиталя в городскую клиническую больницу привлекли свободные бригады «скорой». Также, как сообщили волонтеры, помощь в эвакуации бесплатно оказала служба такси 579.

Вибачаюсь що не по темі але це дуже страшна ситуація. ГОРИТЬ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ БІЛЯ СТАРОГО РИНКУ Gepostet von Олег Гільченко am Donnerstag, 19. September 2019

Как сообщают журналисты издания Волинські новини, из помещения эвакуировали важные документы, а также успели отсоединить кислородные баллоны в операционных.

Пожар в Луцком гарнизонном военном госпитале в 3:12 локализовали, а в 5:00 ликвидировали.