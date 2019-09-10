» » В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Пожар в Луцком военном госпитале начался около 2:20 ночи 20 сентября. Первые бригады спасателей прибыли на место происшествия уже около 2:35.

К ликвидации пожара были привлечены все свободные бригады спасателей, а чуть позже им на помощь прибыли дополнительные наряды из Киверцев и Рожищ (пгт рядом с Луцком).

По словам очевидцев, возгорание началось одном из корпусов, который находится с медколледжом. Крыша вспыхнула за считанные минуты, огонь с деревянных перекрытий быстро распространился всей верхней частью здания.

Для  эвакуации пациентов Луцкого военного гарнизонного госпиталя в городскую клиническую больницу привлекли свободные бригады «скорой». Также, как сообщили волонтеры,  помощь в эвакуации бесплатно оказала служба такси 579.

Вибачаюсь що не по темі але це дуже страшна ситуація. ГОРИТЬ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ БІЛЯ СТАРОГО РИНКУ

Gepostet von Олег Гільченко am Donnerstag, 19. September 2019

Как сообщают журналисты издания Волинські новини, из помещения эвакуировали важные документы, а также успели отсоединить кислородные баллоны в операционных.

Пожар в Луцком гарнизонном военном госпитале в 3:12 локализовали, а в 5:00 ликвидировали. 

В ночі палав Луцький військовий шпиталь. Всі військовослужбовці бригади евакуйовані вчасно і знаходяться в 2 міській лікарні м.Луцьк.

Gepostet von Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage am Donnerstag, 19. September 2019


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:32

В Луганской области мужчине за семейное насилие и угрозы дали реальный срок

Сегодня, 13:17

В Станице Луганской врачи-добровольцы проведут операции сложным пациентам

Сегодня, 12:22

В Луганской области увеличили количество камер для фиксации превышения скорости

Сегодня, 09:42

В Луганской и Донецкой областях можно получить грант на развитие бизнеса

Сегодня, 09:40

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП и стрелкового оружия

Сегодня, 09:00

В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

Вчера, 13:55

В оккупированном Луганске взорвали путепровод - фото

Вчера, 13:42

Суд отпустил Ефремова из-под домашнего ареста

Вчера, 13:06

В Луганской области агенты ФСБ пытались завербовать жительницу Хмельницкой области

Вчера, 12:02

В Донецкой области избили прокурора помогавшего террористу-наркоторговцу

Вчера, 10:21

На КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина

Вчера, 10:17

В Луганской области пройдет традиционный фестиваль культуры лемков

Новости Украины:

Сегодня, 15:34

20 сентября в Киеве началась новая «эпидемия минирований»

Сегодня, 11:34

Чиновники Авакова нанесли ущерб бюджету на 1,2 млн гривень и подделывали документы

Сегодня, 10:53

В Одессе открывается Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest

Сегодня, 10:39

В Одессе 53 ребенка отравились после завтрака в школьной столовой

Сегодня, 09:00

В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя

18-09-2019, 12:36

В Киеве избили заместителя Кличко

18-09-2019, 10:51

ГБР проверяет причастность прокуроров к игорному бизнесу в Кривом Роге

16-09-2019, 14:38

В Киеве объявили штормовое предупреждение

16-09-2019, 12:29

В центре Харькова кабриолет врезался в пешеходов

13-09-2019, 09:45

В Одесской области задержали преступника, который пытался убить жену

11-09-2019, 11:41

Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

10-09-2019, 12:41

Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

В Луцке масштабный пожар уничтожил корпус военного госпиталя » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня