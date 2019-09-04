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В Киеве избили заместителя Кличко

Вчера, 12:36 citynews.net.ua | Напечатать

 На заместителя главы Киевской городской государственной администрации напал неизвестный.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, нападение произошло на улице Митрополита Липкивского. Неизвестный избил Слончака, который в результате полученных травм доставлен в больницу. 

По информации Украинской правды, пострадавший - Владимир Слончак, из-за слабого самочувствия он смог только подтвердить факт нападения. "Я в реанимации, извините, трудно говорить", - сообщил Слончак корреспонденту.

Владимир Слончак - замглавы КГГА по вопросам самоуправления. Родился 26 июля 1984 года. С 2005 года работает в аппарате Киеврады, с 2018 года - в КГГА.


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