ГБР проверяет причастность прокуроров к игорному бизнесу в Кривом Роге

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, проводят досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности правоохранителей к работе игорного бизнеса.

По предварительной информации неустановленные лица организовали деятельность подпольных казино на территории Днепропетровской области.

По мнению следователей ГБР, к организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Оперативники провели четыре обыска в городах Днепре и Кривом Роге по результатам которых изъято 35 системных блоков персональных компьютеров, при помощи которых предоставлялась возможность играть в азартные игры и неофициальная бухгалтерская документация и денежные средства.