В центре Харькова кабриолет врезался в пешеходов

В центре Харькова водителька на кабриолете сбила группу людей на тротуаре, в результате четыре пешехода попали в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщения, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль Audi сбил группу людей.

23-летняя водителька иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.

Предварительно, по данным полиции, алкоголя в крови не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.