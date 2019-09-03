В Одесской области задержали преступника, который пытался убить жену

11 сентября пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию от ГУ Нацполиции Украины о том, что за совершение тяжкого преступления осуществляются мероприятия по розыску 55-летнего гражданина Украины.

Как сообщает УНН пресс-службав ГПСУ, житель Овидиопольского района Одесской области во время ссоры с женой нанес ей удары ножом в различные части тела. Оставив женщину при смерти, мужчина сбежал с места преступления.

В надежде избежать ответственности за преступление, злоумышленник может намеревался покинуть Украину, однако был обнаружен и задержан пограничниками Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы «Староказачье» во время попатки пересечь границу на мотоцикле.