Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

Под Киевом в полицейских бросили две гранатыСегодня, 11:41
В пригороде Киева 10 сентября во время задержания подозреваемый в преступлении бросил в полицейских две гранаты.
Как сообщает пресс-служба полиция Киевской области, инцидент произошел в Ирпенском районе под Киевом.
Полицейские пытались задержать мужчину за нанесение ножевого ранения. Но подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.
Полицейским повезло, что что гранаты не сработали, и правоохранители все-таки задержали злоумышленника.
Во время обыска в его доме обнаружили два боеприпасы, оружие, патроны и нож.