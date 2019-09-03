Под Киевом в полицейских бросили две гранаты

В пригороде Киева 10 сентября во время задержания подозреваемый в преступлении бросил в полицейских две гранаты.

Как сообщает пресс-служба полиция Киевской области, инцидент произошел в Ирпенском районе под Киевом.

Полицейские пытались задержать мужчину за нанесение ножевого ранения. Но подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

Полицейским повезло, что что гранаты не сработали, и правоохранители все-таки задержали злоумышленника.

Во время обыска в его доме обнаружили два боеприпасы, оружие, патроны и нож.