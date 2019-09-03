Украинские паралимпийцы завоевали 7 медалей на на чемпионате мира по плаванию

Национальная паралимпийская сборная Украины по плаванию удачно стартовала на чемпионате мира.

В первый день Украинские паралимпийцы завоевали 7 высоких наград, среди которых 3 золотые и 4 серебряные медали и стали третьими в турнирной таблице чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины ю

Марина Поддубная начала золотой отсчет украинской сборной - на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S11 (спортсмены с нарушением зрения) она показала время - 30.34 и на 0.36 сек опередила обладательницу золота Паралимпиады-2016 - Гюджи Ли из Китая, которая стала третьей.

Победную золотую эстафету подхватил Ярослав Денисенко (класс S 12 - спортсмены с нарушением зрения), который на дистанции 100 м на спине был лучшим.

И в самом конце соревнований - золотая точка Елизаветы Мерешко (класс SB5 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), которая начала этот чемпионат мира серебром, лишь на несколько секунд уступив сопернице из Китая, установила рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Действительно гордимся Елизаветой: она - пример того, как нужно бороться за украинский результат: на дистанции 100 м брассом ей не было равных - золото!

3 серебра украинцам принесли спортсмены, показавшие в квалификационных утренних заплывах лучший результат:

Гаращенко Кирилл (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - дебютант чемпионата мира. Стал вторым на дистанции 400 м вольным стилем.

Богодайко Евгений (класс S7 - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) - серебро на дистанции 50 м баттерфляем.

Стеценко Анна (класс S13 - спортсмены с нарушением зрения) - стала второй на дистанции 400 м вольным стилем.