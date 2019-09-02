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Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі»

Сегодня, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам успешно проведенного электронного аукциона в «Прозорро.Продажи» цена нежилого дома по ул. Михаила Грушевского, 3 выросла более чем в 50 раз и составила 39,6 млн гривень. 

4 сентября при результатам электронного аукциона в ЕТС «Прозорро.Продажи» был заключен договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Грушевского Михаила, 3. Цена в ходе торгов выросла до 165 000 гривен за квадратный метр.

«Департамент коммунальной собственности осуществляет жесткий отбор предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации. Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и которые потенциально  не планируют использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформированный перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии, что обеспечивает абсолютную открытость и тщательное изучение каждого объекта», - отметил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак.

На сегодня с начала года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах в ЕТС «Прозорро.Продажи».

«Мы никуда не спешим и стараемся каждый актив продать как можно эффективнее для города. Есть хорошие показатели по всем объектам. Так, к примеру, на июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены вырастают от начальных ставок также в десятки раз», - отметил заместитель председателя КГГА.


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Киев продал здание в центре города за 39,6 млн гривень на аукционе «Прозорро.Продажі» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня