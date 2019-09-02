По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины» вода на пляжах Одессы соответствует нормам.

Такое заключение лаборатория дала по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха.

Пробы морской воды, отобранные 2 сентября 2019 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям.