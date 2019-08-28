В Киеве убили охранника Гидропарка

В Киеве убили охранника ГидропаркаСегодня, 15:05
В Киеве убит охранник КП «Гидропарк». Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1962 года рождения обнаружили на улице Никольско-Слободской, что в 10-15 минутах ходьбы от Гидропарка.
На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Тело мужчины 1962 года рождения обнаружили на улице Никольско-Слободской, что в 10-15 минутах ходьбы от Гидропарка.
На теле покойного обнаружены следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.