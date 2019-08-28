Европейский союз и Российская Федерация договорились провести трехсторонние газовые переговоры с Украиной до конца сентября. Об этом в Twitter сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, точная дата переговоров будет объявлена после консультаций с украинской стороной.

"Провел хорошие переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Мы договорились провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца. Точная дата будет объявлена вскоре, после переговоров с украинской стороной", - сообщил он.

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной до конца месяца.