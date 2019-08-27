» » Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

Сегодня, 16:06 citynews.net.ua | Напечатать

 Кабинет министров Украины принял решение об обращении в Офис Президента с представлением об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства.

«Мы обратились с представлением в Офис Президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает», — отметил Гончарук.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:45

Северодонецкие депутаты требуют у Зеленского денег из-за повышения цен на электроэнергию

Сегодня, 16:02

В Донецкой и Луганской областях проведут выездные заседания Комитета по правам человека

Сегодня, 15:26

Украина полностью выплатила долг в 1,1 млрд долларов по евробондам

Сегодня, 13:26

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

Сегодня, 13:09

В Луганской области можно заказать товары из интернет-магазина без доступа к сети

Сегодня, 13:06

Зеленский ветировал закон Ляшко о кастрации

Сегодня, 12:58

В Украине НАБУ провело обыски в международной IT-компании SAP

Сегодня, 12:56

Северодонецкие спортсмены завоевали 3 медали на Всеукраинском турнире по самбо

Сегодня, 12:10

В Донецке школьники наелись дурмана в поисках «кайфа»

Сегодня, 11:29

РФ предъявила заочное обвинение гражданину Украины «в нападении на посольство РФ в Киеве»

Сегодня, 10:07

За сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных

Вчера, 18:05

Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

Новости Украины:

Сегодня, 16:06

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА

Сегодня, 12:40

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Сегодня, 12:06

В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

Сегодня, 11:22

В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних девочек

Вчера, 18:05

Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

Вчера, 17:23

В Одессе устроили грандиозный фейерверк на День города - видео

Вчера, 15:23

В Киеве полицейские Авакова помогали работать нелегальному казино

2-09-2019, 11:45

В Затоке во время конфликта застрелили жителя Беляевки

29-08-2019, 11:51

Луценко написал заявление об отставке

28-08-2019, 17:00

В Киеве пьяная компания избила приехавшего на вызов полицейского

28-08-2019, 15:00

«Укрэнерго» подала иск против РФ из-за утраченных активов в оккупированном Крыму

27-08-2019, 12:24

В Киеве «заминировали» апелляционный суд

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Кабмин поддержал увольнение Кличко с должности главы КГГА » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня