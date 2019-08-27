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Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

3 сентября руководствуясь Законом Украины «О прокуратуре», Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

На встрече с представителями общественности Черкасской во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области.

Также, находясь на Житомирщине, Президент Украины отметил ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.


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