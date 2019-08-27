В Тернополе взорвали ректора университета и его жену

Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы.

Как сообщили в полиции, во дворе дома, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма.

Происшествие случилось около 8 утра на дворе дома ректора по улице Тернопольской в ​​селе Петриков, вблизи Тернополя.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты.

По данным издания «20 минут», при взрыве пострадал ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена Оксана.

По словам очевидцев, неизвестные забросили пакет, Крысоватый поднял его, и пакет взорвался в руках.