В Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних девочек

В Одессе ищут пропавших без вести трех несовершеннолетних девушек. Сестры исчезли 2 сентября.

Суворовским отделом полиции устанавливается местонахождение сестер Владлены, Софии и Александры Пташниковых, 2002, 2005 и 2006 года рождения, которые 02.09.2019 года ушли из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Владлены: на вид 16-17 лет, рост 155-165 см, волосы темные, длинные, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: черная футболка с надписью синего цвета «Marengo», розовые шорты, босоножки серого цвета.

Приметы Софии: на вид 12-15 лет, рост 165 см, волосы темные, длинные, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.

Приметы Александры: на вид 12-15 лет, рост 165 см, длинные темные волосы, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.