Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуостроваВчера, 18:05
Убытки, нанесенные Украине при оккупации Российской Федерацией полуострова Крым превышают 1 триллион гривень. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.
Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетами, проведенными ОАО «Гильдия оценщиков Украины», размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн гривень.
В эту сумму входят убытки, которые понесла Украина из-за нарушения ее имущественных прав в связи с временной оккупацией Крыма.
Всего Россия на территории оккупированного Крыма «национализировала» более 4 000 предприятий и учреждений, находящихся в государственной собственности Украины.