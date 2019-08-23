Прокуратура АР Крым насчитала более 1 триллиона гривень убытков при оккупации полуострова

Убытки, нанесенные Украине при оккупации Российской Федерацией полуострова Крым превышают 1 триллион гривень. Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетами, проведенными ОАО «Гильдия оценщиков Украины», размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн гривень.

В эту сумму входят убытки, которые понесла Украина из-за нарушения ее имущественных прав в связи с временной оккупацией Крыма.

Всего Россия на территории оккупированного Крыма «национализировала» более 4 000 предприятий и учреждений, находящихся в государственной собственности Украины.