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В Одессе устроили грандиозный фейерверк на День города - видео

Вчера, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

 2 сентября 2019 года Одесса масштабно отпраздновала 225-летие со дня основания города.

Музыкальным подарком одесситам и гостям города стал праздничный концерт, на котором звучали классические и современные произведения.

Свое творчество представили известные украинские и зарубежные исполнители: симфонический оркестр GRAND orchestrа, украинская рок-группа «EPOLETS», группы «Скрябин» и «ЦеШо», Арсен Мирзоян и Alessandro Safina.

Завершение празднования ознаменовал грандиозный фейерверк. 


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