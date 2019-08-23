В Одессе устроили грандиозный фейерверк на День города - видео

2 сентября 2019 года Одесса масштабно отпраздновала 225-летие со дня основания города.

Музыкальным подарком одесситам и гостям города стал праздничный концерт, на котором звучали классические и современные произведения.

Свое творчество представили известные украинские и зарубежные исполнители: симфонический оркестр GRAND orchestrа, украинская рок-группа «EPOLETS», группы «Скрябин» и «ЦеШо», Арсен Мирзоян и Alessandro Safina.

Завершение празднования ознаменовал грандиозный фейерверк.