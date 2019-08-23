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В Киеве полицейские Авакова помогали работать нелегальному казино

Вчера, 15:23 citynews.net.ua | Напечатать

 Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины разоблачили деятельность незаконного казино в городе Киеве, действовавшим при содействии правоохранителей.

По предварительной информации в Киеве группой неустановленных лиц была организована и осуществлялась деятельность с использованием игровых автоматов и другого игорного оборудования с целью получения прибыли от деятельности азартных игр.

Как сообщили в ГБР, незаконное казино работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Упомянутое заведение не соответствует положениям Закона Украины «О государственных лотереях Украины» и работает вопреки запрету, предусмотренной Законом Украины «О запрете игорного бизнеса».

Ночью 31 августа состоялся неотложный обыск по месту нахождения казино, по результатам которого изъято 113 игровых автоматов, 17 игровых столов для игры в покер, 6 рулеток, ноутбуки, черновые записи, мобильные телефоны, фишки.
Также допрошено более 10 человек, которые подтвердили, что осуществляли игровую деятельность в этом казино.


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