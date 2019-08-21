В Затоке во время конфликта застрелили жителя Беляевки

В поселке городского типа Затока, Одесской области неизвестный устроил стрельбу. В результате один человек погиб. Как сообщили в пресс-центре полиции, происшествие произошло рядом с одним из местных кафе. Между неустановленным мужчиной и жителем города Беляевка возник конфликт. Во время конфликта неизвестный достал пистолет, вероятно травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результатов житель Беляевки 1990 года рождения получил ранение грудной клетки. Нападающий с места происшествия скрылся. Медики скорой, которые прибыли на вызов, оказали пострадавшему помощь, но от полученных ранений он скончался.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.