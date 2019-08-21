Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности. "Давайте начнем с новости… Заявление президенту Украины Зеленскому. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", - сообщил Юрий Луценко журналисту Дмитрию Гордону.

Генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.