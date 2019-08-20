Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев до 40 тыс. в год

Правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, а также три вида программ для работников-иностранцев.

Как сообщает издание Ceske Noviny, на работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (ранее квота для украинцев составляла 19,6 тыс.) в год.

Из Сербии и Черногории на работу могут поступить 2 тыс. человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии - по 1 тыс., из Индии - 600 человек, из Казахстана - 300 человек.

В МВД Чехии пояснили, что работодателей интересуют прежде всего работники из Украины из-за языковой и культурной близости граждан, в связи с чем квота была увеличена в несколько раз.