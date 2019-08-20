Кто в Одессе хочет украсть земли Таировской громады?

Выборы любого уровня так или иначе влияют на политический расклад любой территории вне зависимости от партийной принадлежности её главы. Так или иначе, в советах любых уровней начинаются тектонические сдвиги в сторону наиболее привлекательного, с бюджетной точким зрения, административного тренда. Таировская громада не избежала влияния политологических аксиом. Патрон Хасаевых-господин Радковский переходит в Парламент, и, кто заполнит эту пустоту-будет решать завтрашняя сессия областного совета. Пока же наши коллеги из издания СтопЦензор анализируют нынешнее статус-кво Таиорвской ОТГ.

Кто хочет украсть земли Таировской громады?

Ни для кого не секрет, что коррупция в нашей стране еще не побеждена. И Чем дальше расположен населенный пункт от центральных офисов контролирующих органов, тем чаще и с большим размахом проявляются факты коррупции. Вот об этом и хотелось бы рассказать.

Многие одесситы и жители Одесской области прекрасно знают, что одна из самых "лакомых" объединенных территориальных громад в нашей области - Таировская. И именно там пристроилась к кормушке бывшая при Януковиче заместителем губернатора недолюстрированная Наталья Чегодарь. Сейчас она работает заместителем председателя Таировского поселкового совета. Ее непосредственный руководитель - председатель поссовета Тимур Хасаев - держит ее на должности, хотя это и не соотносится с законами Украины.

Не удивительно, что при таком руководстве громады на каждой сессии от районной земли отщипывается по кусочку. Однако, если раньше при этом хотя бы формально соблюдались некоторые положения законов, то сейчас наглость некоторых депутатов поссовета, его руководителя и заместителя перешла все границы.

На крайней сессии Таировского поселкового совета опять бесплатно раздавали землю. Счастливыми собственниками земли под "ведение сельского хозяйства" должны были стать два совсем не малоимущих гражданина - Шкодин и Серт. Оба не прописаны в пгт Таирово и не имеют никакого отношения к ОТГ. У Серта есть дом в Болградском районе и земельный участок, а на жену Шкодина оформлены два нежилых помещения в центре Одессы и квартира на Княжеской.

Два участка, которые пытались украсть у громады

Чего стоит только тот факт, что вышеуказанным гражданам выделены весьма немаленькие земельные участки. Они расположены по адресу: пгт. Таирово, улица Пивоварная 5П (0,524 га) и 5Р (0,296 га). Согласитесь, площадь участков значительная, да и расположение отличное. А самое главное – земля выделена абсолютно бесплатно. Если, конечно, не учитывать «откаты».

Естественно, читателям будет интересно узнать, кто занимается различными земельными схемами. Предоставляем полный список «решал» Таировской ОТГ и их подельников.

Первое место в этом отнюдь не почетном списке, безусловно, заслуживает самый опытный чиновник и коррупционер - Наталья Анатольевна Чегодарь. Мы уже писали о ее "работе" главой Овидиопольского района и заместителем губернатора Одесской области при Януковиче. Если кратко, то Овидиопольский район остался без 500 гектаров земли, которую под различными предлогами Чегодарь и компания "раздали".

Чегодарь Наталья

Второе место делят между собой отец и сын Хасаевы. Старший курирует все экономические вопросы в громаде, а младший ему во всем беспрекословно подчиняется. Именно он назначил своим замом такого «замечательного» человека и опытного работника, как Чегодарь.

Хасан Хасаев с ранее горячо поддерживаемой им Юлией Тимошенко

Ну а дальше все просто. У Хасаева-старшего в поселковом совете есть определенные депутаты, сидящие на "зарплате". Они поддерживают любые решения своего патрона и его зама и согласны на что угодно, лишь бы Хасаев был доволен.

Фото одного из депутатов-единомышленников Чегодарь не удалось найти в сети, но страна должна знать своих героев. Зовут его Марцих Федор Данилович.

Картина была бы неполной без описания роли активных общественников. Организатором движения активистов в поселке Таирово является некто Гракова Татьяна. Судя по всему, она тоже не брезгует лишними деньгами - устраивает нужные Хасаеву акции и "кошмарит" людей, не согласных с председателем и замом поссовета. Кстати, в прошлом Хасаев щедро одарил ее - дачей.

Татьяна Гракова

Вот такие дела творятся всего в 20-ти километрах от Одессы. К сожалению, пока правоохранительные органы не активно интересуются происходящем в каком-то там поссовете. Однако Президент Владимир Зеленский в последнее время радует громкими расправами над коррумпированными чиновниками. Кто знает, может, и ситуация в самом богатом районе Одесской области привлечет его внимание?

Думается, вряд ли ОПУ, ОГА или областной совет способны кардинально повлиять на таировскую ситуацию, изложенную авторами Стопцензора. В том то и была задумка админреформы, чтобы избежать нашего традиционного "старший приказал..(с) "Место встречи изменть нельзя". Законного прямого влияния на управление и бюджетное распределение в ОТГ не никто кроме совета и депутатского корпуса самой ОТГ не имеет. А значит всем, желающим перемен в Таирово нужно готовиться к новой избирательной кампании с "открытыми забралами". Иначе на местных выборах-уже лет десять как не выйдет...