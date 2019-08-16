В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматического оружия

В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматического оружияСегодня, 15:01
В Кропивницком неизвестные убили адвоката Александра Иванова, обстреляв людей при помощи автоматического оружия из автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины, трагедия произошла ориентировочно в 11:45.
Убийство, как отмечается, произошло по ул. Куропятникова у СИЗО № 6. «Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем», — указали в ассоциации.
Сейчас на месте преступления работает следственная группа.