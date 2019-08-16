Сессия Таировской ОТГ проголосовала за отставку Тимура Хасаева с поста поселкового головы

Сегодня, 22 августа сессия совета Таировской ОТГ отправила в отставку председателя поселкового совета Тимура Хасаева. Решение принято 18 голосами «За». Предложение внести данный вопрос в повестку дня прозвучало от депутата В. Синиговец.

Основанием для такого решения стали многочисленные, по мнению депутатов, нарушения со стороны головы Тимура Хасаева регламента работы Совета и Законов Украины. Подсчет голосов показал — большинство в совете поддержало решение об отставке.

Кроме того, исполняющая обязанности головы, секретарь совета Лариса Бурлака первым своим распоряжением уволила Наталью Чегодарь «в связи с обстоятельствами, делающими её дальнейшее пребывание в должности невозможным».