Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

В Одессе во время 25-й внеочередной сессии облсовета состоялись выборы председателя Одесского областного совета VІІ созыва.

«По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» поддержали 55 депутатов, против — 1, воздержались — 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов», — говорится в сообщении.

Паращенко был депутатом Одесского областного совета VI и VII созывов. В 2010 году был избран в Одесский областной совет от Партии регионов, до этого дважды избирался в Арцизский районный совет. В 2015 году он был избран в Одесский областной совет от БПП «Солидарность».

С 10 апреля по 11 июня Сергей Паращенко временно исполнял обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.