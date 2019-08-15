» » Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

Сегодня, 14:01 citynews.net.ua | Напечатать

Председателем Одесского областного совета избран Сергей ПаращенкоВ Одессе во время 25-й внеочередной сессии облсовета состоялись выборы председателя Одесского областного совета VІІ созыва.

«По итогам тайного голосования, кандидатуру депутата Сергея Паращенко от депутатской фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» поддержали 55 депутатов, против — 1, воздержались — 1, всего приняли участие в голосовании 58 депутатов», — говорится в сообщении.

Паращенко был депутатом Одесского областного совета VI и VII созывов. В 2010 году был избран в Одесский областной совет от Партии регионов, до этого дважды избирался в Арцизский районный совет. В 2015 году он был избран в Одесский областной совет от БПП «Солидарность».

С 10 апреля по 11 июня Сергей Паращенко временно исполнял обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:29

В Украину вернулся политзаключенный из РФ Роман Терновский

Сегодня, 14:50

В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Сегодня, 14:08

С октября 2019 монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков

Сегодня, 11:31

Сегодня Лисичанский горсовет будет искать деньги для оплаты электроэнергии

Сегодня, 11:07

Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

Сегодня, 10:27

Пропавшие в Киевской области женщина вместе с дочерью стали жертвами заказного убийства

Сегодня, 10:16

В поселке Нижнетеплое обнаружили схрон с боеприпасами и оружием

Сегодня, 10:14

20 августа российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 20:07

В Украине проводят усиленный мониторинг радиации из-за взрыва ракеты в России

Вчера, 18:07

Российские террористы сорвали синхронный демонтаж укреплений у Станицы Луганской

Вчера, 15:09

В Попасной из-за аварии сократили подачу воды

Вчера, 12:16

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Александра Клименко

Новости Украины:

Сегодня, 14:01

Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

Сегодня, 11:07

Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

Сегодня, 10:27

Пропавшие в Киевской области женщина вместе с дочерью стали жертвами заказного убийства

Вчера, 16:42

В Киеве состоится концерт группы «Время и Стекло» – TicketsBox

Вчера, 16:36

Суд арестовал владельца одесского отеля «Токио Стар»

Вчера, 15:34

«Днепр-1» заявил молодого футболиста Алексея Шарапенко — главные новости футбола

Вчера, 12:11

На День государственного флага и День Независимости в Киеве запретят движение транспорта

19-08-2019, 15:52

В Ивано-Франковской области задержали таможенника при получении 2500 долларов США взятки

16-08-2019, 15:50

Отличительные особенности нефильтрованного пива

16-08-2019, 13:25

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя

16-08-2019, 12:51

Бухгалтерський облік на новоствореному підприємстві

15-08-2019, 16:14

В киевском «Динамо» назначен новый главный тренер

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 