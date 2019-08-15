В Киеве состоится концерт группы «Время и Стекло» – TicketsBox

Этой осенью известный украинский коллектив «Время и стекло» зажжет сердца своих фанатов яркой и незабываемой вечеринкой VISLOVO. Эту новость нам рассказал один из самых надежных и удобных билетных операторов страны TicketsBox. «Время и стекло» презентует свое новое шоу в разных городах Украины. Ознакомиться с подробной афишей и купить билеты на концерты «Время и Стекло» можно по ссылке https://vremya-i-steklo.ticketsbox.com/.

Самый зажигательный пати-хард в Киеве

5 октября Надя Дорофеева и Позитив зажгут Киевский дворец спорта. Ребята благодаря своему особенному стилю, таланту, крутым клипам и оригинальным танцевальным движениям, а также модным look-ам. «Время и Стекло» самые яркие представители и главные трендсеттеры современного шоу-бизнеса. Миллионы поклонников влюблены в неповторимые ритмы этого музыкального коллектив.

Столичная публика сможет стать участником по-настоящему крутой тусовки. Гостей вечеринки VISLOVO ожидает неудержимое веселье. Такие праздники собирают свободных, неординарных, модных и бесшабашных людей. «Время и Стекло» своим манифестом свободны подарит тебе и твоим друзьям настоящее чувство свободы.

Приходит 5 октября в Киевский дворец спорта, чтобы открыть собственную энергию. Билеты на VISLOVO в Киеве доступны по ссылке https://kiev.ticketsbox.com/vremya-i-steklo/. Вместе с «Время и Стекло» ты сможешь почувствовать самого себя – это будет круто.

Тусовка группы «Время и стекло» – лучшая вечеринка сезона

VISLOVO станет новым этапом творческого пути мега-популярного коллектива. Их клипы собрали миллионы просмотров, став вирусными на YouTube. Хиты ребят – это их собственный тренд, благодаря чему артисты отличаются от других исполнителей и так любимы публикой.

«Время и стекло» подготовили для участников VISLOVO много сюрпризов – будет незабываемо и ярко. Концерт станет самой громкой тусовкой осени, которая переполнена энергией свободы. Над шоу работали талантливые организаторы, которые сотрудничали с PINK, они создали особенный перформанс на вручении премии Brit Awards. Это доказывает крутость и оригинальность, а также фееричность запланированного концерта «Время и стекло» в Киеве.

Билеты уже доступны на сайте билетного оператора TicketsBox. Чтобы купить электронный билет, достаточно иметь банковскую карту и электронную почту, куда будут высланы билеты. Сервис TicketsBox позволяет планировать свой досуг заранее и участвовать во всех культурных и спортивных событиях страны. Вместе с TicketsBox жизнь намного интереснее!